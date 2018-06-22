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Сбой в движении электричек произошел на Савеловском направлении в Москве

Москва
22 июня, 23:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Причиной затруднения движения стала поломка аэроэкспресса

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Сбой в движении пригородных электропоездов Савеловского направления Московской железной дороги произошел в Москве из-за сломанного аэроэкспресса, следовавшего в аэропорт Шереметьево.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в настоящее время одна из электричек остановилась на станции "Окружная" и не едет уже около 15 минут. Машинист электропоезда связался с пассажирами и объяснил ситуацию, сказав, что впереди идущий аэроэкспресс, следующий до аэропорта Шереметьево, сломался. В связи с поломкой поезда остальные электрички не могут продолжить движение, в результате чего образовался затор. Машинист также сообщил, что не знает, когда причины поломки удастся устранить.

Ранее утром в пятницу также произошел сбой в движении Савеловского направления из-за плохого самочувствия пассажирки.

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