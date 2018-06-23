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До 32 градусов тепла, дождь, гроза ожидаются в Московском регионе

Москва
23 июня, 7:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Порывы ветра могут достигать 12 - 17 м/с

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Кратковременный дождь, гроза и до 32 градусов тепла ожидаются в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Гроза", - говорится в сообщении.

Днем в столице будет от 30 до 32 градусов. Ветер юго-восточный, южный, 5 - 10 метров в секунду с порывами при грозе до 12 - 17 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем в субботу ожидается 27 - 32 градуса, ночью - от 15 до 20 градусов тепла.

23 июня в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности из-за ожидающихся грозы и сильного ветра.

В ночь на воскресенье температура воздуха в Москве опустится до 18-20 градусов. Вероятность дождей и гроз сохранится. Ветер южный, 5-10 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с.

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