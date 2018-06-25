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Систему вентиляции в московском метро обновят к 2020 году

Москва
25 июня, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Модернизация систем вентиляции в столичной подземке проводится с 2004 года

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Модернизация вентиляции московского метрополитена полностью завершится к 2020 году. Рабочим предстоит обновить еще 171 агрегат в 95 шахтах подземки, сообщил в понедельник журналистам первый замначальника метро Дмитрий Дощатов.

"Московский метрополитен реализует масштабную программу по модернизации систем вентиляции. Она рассчитана до 2020 года. Замене подлежат вентиляторы, которые проработали значительный срок, технически устарели", - сказал он.

Дощатов пояснил, что модернизация систем вентиляции проводится с 2004 года. За 14 лет обновлено 517 вентиляторов в 270 шахтах метро. "Это позволило на треть увеличить приток воздуха в тоннели и на станции, что делает пребывание пассажиров в метро более комфортным. К 2020 году будет обновлен еще 171 агрегат в 95 шахтах", - добавил Дощатов, отметив, что на всех новых станциях изначально устанавливают современные системы.

Вентиляция в метро перекачивает порядка 2 млрд кубометров воздуха в день. Всего в подземке работает 980 вентиляторов, в среднем каждый из них прокачивает 250 тыс. кубометров воздуха в час. Вентиляторы в метро в большинстве отечественного производства, также применяются чешские и немецкие агрегаты. Температура на платформах и в вестибюлях контролируется в режиме онлайн с помощью специальных датчиков.

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