В Москве запустили программу лояльности для владельцев карты "Тройка"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Владельцы транспортной карты "Тройка" смогут с ее помощью пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов и салонов красоты, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. Такую программу лояльности запустили в пилотном режиме в столице, сообщает в понедельник пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

"Участники программы могут получать бонусы при совершении покупок у компаний-партнеров и обменивать их на скидки у этих компаний. Накопленные бонусы можно использовать для пополнения тарифа "Кошелек" на карте "Тройка", при этом один бонус равен одному рублю. Цель - создать такие условия для пассажиров, чтобы пользоваться городским транспортом было не только удобно, но еще и выгодно", - рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, слова которого приводит пресс-служба.

Проект запустили в пилотном режиме, в течение первого месяца с момента регистрации в программе участникам будут начислять дополнительные 30% к начисленным бонусам. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте программы или в мобильном приложении "Город", там же можно ознакомиться с полным перечнем компаний-партнеров. В проекте участвуют более 5 тыс. торговых точек.

Пользователь сможет воспользоваться бонусами, когда их число превысит 100. Пополнить "Тройку" бонусами можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, после чего нужно будет активировать денежные средства, приложив карту к желтому валидатору, установленному в каждом вестибюле метро. Активировать билет можно также в мобильном приложении "Метро Москвы" для владельцев смартфонов на базе Android.