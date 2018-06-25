Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве запустили программу лояльности для владельцев карты "Тройка"

Москва
25 июня, 14:26 UTC+3

Участники программы смогут получать бонусы при совершении покупок у компаний-партнеров, а затем обменивать их на скидки или бесплатные поездки в общественном транспорте

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Владельцы транспортной карты "Тройка" смогут с ее помощью пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов и салонов красоты, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. Такую программу лояльности запустили в пилотном режиме в столице, сообщает в понедельник пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

"Участники программы могут получать бонусы при совершении покупок у компаний-партнеров и обменивать их на скидки у этих компаний. Накопленные бонусы можно использовать для пополнения тарифа "Кошелек" на карте "Тройка", при этом один бонус равен одному рублю. Цель - создать такие условия для пассажиров, чтобы пользоваться городским транспортом было не только удобно, но еще и выгодно", - рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, слова которого приводит пресс-служба.

Проект запустили в пилотном режиме, в течение первого месяца с момента регистрации в программе участникам будут начислять дополнительные 30% к начисленным бонусам. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте программы или в мобильном приложении "Город", там же можно ознакомиться с полным перечнем компаний-партнеров. В проекте участвуют более 5 тыс. торговых точек.

Пользователь сможет воспользоваться бонусами, когда их число превысит 100. Пополнить "Тройку" бонусами можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении, после чего нужно будет активировать денежные средства, приложив карту к желтому валидатору, установленному в каждом вестибюле метро. Активировать билет можно также в мобильном приложении "Метро Москвы" для владельцев смартфонов на базе Android. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости