Транспортная прокуратура выявила на набережной Москвы пришвартованный за дерево теплоход

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) выявила факты эксплуатации незарегистрированных судов в акваториях Москвы, Подмосковья, Тверской, Рязанской и Воронежской областей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ММТП, проверка была проведена в связи с началом навигации и открытии "высокого" туристического сезона.

Установлено, что не все судовладельцы и перевозчики обеспечили прохождение обязательного освидетельствования судна, выполнили требования к безопасной швартовке судна, содержанию и эксплуатации судового оборудования, пожарной и экологической безопасности. Например, установлен факт швартовки за дерево теплохода "Вдохновение" (длина 27 метров, водоизмещение 40 тонн) у Пресненской набережной Москвы, а на камбузе пассажирского теплохода "Роза ветров" в нарушение требований пожарной безопасности обнаружен мангал. Для устранения недостатков прокуроры направили в суд исковые заявления о запрете эксплуатации судов.

"В ходе проверки установлено, что в целом ситуацию с обеспечением безопасности на внутреннем водном транспорте следует оценивать как удовлетворительную, контролируемую уполномоченными государственными органами", - отметили в ММТП.

"Вместе с тем, транспортными прокурорами вскрыты факты эксплуатации не зарегистрированных в установленном порядке судов, не имеющих на бортах и корме названий и идентификационных номеров, отсутствия судовых документов, подтверждающих годность к эксплуатации и плаванию", - уточнили в транспортной прокуратуре.

Руководителям организаций внутреннего водного транспорта внесены 9 представлений, в отношении виновных должностных и юридических лиц возбуждено 10 дел об административных правонарушениях.