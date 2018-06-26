Более 350 тыс. многолетних растений украсят столичные парки и скверы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты вырастили более 350 тыс. многолетних растений для оформления клумб и цветников столицы. Об этом во вторник сообщили в пресс- лужбе Комплекса городского хозяйства Москвы.

"Более 350 тыс. многолетних растений для оформления цветников и клумб столицы в этом году вырастили специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Он отметил, что улицы, парки и скверы города украсят 150 видами и сортами многолетних растений.

Многолетние растения, неприхотливые и устойчивые к морозам, являются незаменимым элементом для оформления городских цветников, сообщили в пресс-службе. По словам Бирюкова, тенденцией последних лет в цветочном оформлении города стали злаковые травы. Специалисты ГБУ "Озеленение" добавили, что москвичам особенно нравятся такие многолетние культуры, как хосты, астильбы, лилейники, гейхеры, пионы и астры.

Дополнят цветники столицы высокорослые растения: клопогоны, бузульник, посконник и роджерсия.