Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 350 тыс. многолетних растений украсят столичные парки и скверы

Москва
26 июня, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Всего на улицах Москвы будет представлено порядка 150 видов многолетних

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты вырастили более 350 тыс. многолетних растений для оформления клумб и цветников столицы. Об этом во вторник сообщили в пресс- лужбе Комплекса городского хозяйства Москвы.

"Более 350 тыс. многолетних растений для оформления цветников и клумб столицы в этом году вырастили специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Он отметил, что улицы, парки и скверы города украсят 150 видами и сортами многолетних растений.

Многолетние растения, неприхотливые и устойчивые к морозам, являются незаменимым элементом для оформления городских цветников, сообщили в пресс-службе. По словам Бирюкова, тенденцией последних лет в цветочном оформлении города стали злаковые травы. Специалисты ГБУ "Озеленение" добавили, что москвичам особенно нравятся такие многолетние культуры, как хосты, астильбы, лилейники, гейхеры, пионы и астры.

Дополнят цветники столицы высокорослые растения: клопогоны, бузульник, посконник и роджерсия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снятый с рейса российский музыкант Андрей Сучилин умер в португальской больнице
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Вдова Андрея Дементьева хотела бы похоронить поэта в Твери
4
Как выбрать вкусный хлеб
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
7
Переводы в РФ с карты на карту не будут облагаться налогом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости