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Шесть объектов здравоохранения построят в Москве во втором полугодии 2018 года

Москва
26 июня, 14:24 UTC+3

До конца года также планируется сдать две подстанции скорой помощи в районе Даниловский и в поселке Некрасовка

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Ввод шести объектов здравоохранения запланирован в Москве во втором полугодии 2018 года. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Запланирован ввод шести объектов здравоохранения, в том числе, детская поликлиника №71, детско-взрослая поликлиника на 750 посещений по адресу Ленинградский проспект, дом 16, женская консультация при роддоме №20", - сказал он.

Кроме того, будут сданы две подстанции скорой помощи в районе Даниловский и в поселке Некрасовка, также планируется завершить реконструкцию с пристройкой здания патологоанатомического корпуса для ГКБ №50.

Бочкарев добавил, что с начала года в Москве введены в эксплуатацию два дошкольных образовательных учреждения на 650 мест в районах Некрасовка и Южное Бутово. "До конца года запланирован ввод еще 21 объекта образования: 12 дошкольных учреждений на 2525 мест, пяти школ на 3575 мест и четырех пристроек на 1350 мест", - пояснил он. 

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