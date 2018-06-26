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Количество выдачи патентов мигрантам в Москве возросло на 20% к показателям прошлого года

Москва
26 июня, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Поступления в бюджет города по патентам от трудовых мигрантов увеличились на 26%

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мигранты приобрели за пять месяцев этого года приобрели 208 тыс. патентов для работы, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития Москвы.

"Результаты деятельности миграционного центра Москвы за январь-май нынешнего года свидетельствуют об увеличении интереса трудовых мигрантов к легальной работе в экономике города. Количество выданных патентов (208 тыс. приобретённых патентов) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 20%, а число повторных обращений за патентом достигло 62%", - приводятся сообщении слова главы департамента Владимира Ефимова.

Он добавил, что поступления в бюджет Москвы по патентам от трудовых мигрантов выросли на 26%, составив 7,7 млрд рублей.

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