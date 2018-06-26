МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Прошедшей весной в Москве было высажено порядка 330 тыс. деревьев и кустарников, сообщается в материалах пресс-службы мэрии.

"Весной 2018 года в Москве было высажено 330 тыс. деревьев и кустарников", - говорится в сообщении со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина.

Омечается, что из общего числа посаженных деревьев и кустарников было высажено 135,6 тыс. в 2 тыс. столичных дворах города. Из них 99,6% - по результатам голосования на портале "Активный гражданин".

"Осенью 2018 года озеленение городских пространств будет продолжено. На сегодняшний день запланировано высадить свыше 208 тыс. деревьев и кустарников. Как и в прошлые годы, основной объем озеленения будет выполнен на дворовых территориях - более 130 тыс. деревьев и кустарников", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Всего же с 2011 года в рамках различных городских программ в столице было высажено порядка 5 млн деревьев и кустарников.