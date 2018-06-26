На северо-западе Москвы горит здание, в котором расположен магазин продуктов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. На северо-западе Москвы горит здание, в котором расположен магазин, а также ряд офисов и фирм. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар происходит в здании, расположенном на улице Фомичевой, дом 13, корп. 1", - сказал он, добавив, что очаг пожара находится на втором этаже.

"Площадь пожара составляет 30 кв. м, горит оргтехника и мебель. Из окон второго этажа наблюдается открытое горение", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что из магазина, расположенного на первом этаже, эвакуированы все посетители и персонал. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, ведется тушение пожара.