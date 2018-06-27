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В Московском регионе в среду ожидается до 28 градусов тепла

Москва
27 июня, 7:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Гидрометцентр объявил на 27 июня желтый уровень опасности

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Без осадков и до 28 градусов жары ожидается в среду в московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении.//м.

Днем воздух в столице прогреется до 26-28 градусов, ночью температура опустится до 15-17 градусов. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В ночь на четверг температура воздуха в Москве может опуститься до 15 градусов, по области - до 12. Осадков не ожидается.

В Подмосковье в среду днем - до 28 градусов жары, ночью - от 12 до 17 градусов.

Гидрометцентр объявил на 27 июня в Московском регионе желтый уровень опасности из-за высокой пожароопасности.

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