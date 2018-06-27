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Москву ко Дню семьи, любви и верности украсят праздничными плакатами с ромашками

Москва
27 июня, 9:09 UTC+3

Улицы начнут украшать 1 июля

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 600 поздравительных открыток и плакатов украсят Москву ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Как сообщается на сайте столичной мэрии в среду, поздравления появятся на остановках общественного транспорта, в витринах и на билбордах вдоль автодорог.

"На плакатах изображены покровители семьи и брака - муромский князь Петр и его жена Феврония, а также символ праздника - ромашки. На каждой открытке написана фраза, которую многие считают одним из лучших определений семейного союза: "Семья - единство помыслов и дел", - говорится в сообщении.

Улицы начнут украшать 1 июля. Цифровые открытки появятся также на медиафасадах здания Центрального телеграфа на Тверской улице и домах 8 и 28 на Новом Арбате.

День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля с 2008 года. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муроме. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.

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