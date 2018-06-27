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Участок улицы 2-я Тверская-Ямская в Москве станет односторонним с 30 июня

Москва
27 июня, 10:11 UTC+3

Изменение схемы движения позволить организовать 26 новых парковочных мест

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Схема движения транспорта изменится на участке улицы 2-я Тверская-Ямская от переулка Александра Невского в сторону Лесной улицы с 30 июня. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"С 30 июня участок ул. 2-я Тверская-Ямская (от переулка Александра Невского в сторону Лесной улицы) станет односторонним", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изменение схемы движения повысит безопасность на дороге, а также позволит организовать 26 дополнительных парковочных мест.

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