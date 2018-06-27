Участок Косинского шоссе в Москве перекрыли до 25 декабря из-за строительства метро

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта на участке Косинского шоссе перекрыли до 25 декабря в связи с проведением работ по строительству станций метро. Об этом в среду сообщил информационный центр транспортного комплекса Москвы.

"Полное перекрытие в связи со строительством станций Московского метрополитена, по 25 декабря круглосуточно, участок - Косинское шоссе от пересечения с улицей Красковская до пересечения с улицей 8 Марта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на время действия перекрытий организована объездная дорога.