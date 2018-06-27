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Собянин рассказал студентам о своем опыте работы токарем и слесарем

Москва
27 июня, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

При этом мэр отметил, что в последние годы в столице наблюдается минимальный уровень безработицы

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в среду студентам и выпускникам колледжей и вузов на встрече в Центре занятости молодежи, что его карьера начиналась с рабочих специальностей.

"Мне пришлось поработать слесарем, токарем, хотя у меня было высшее образование, и я претендовал на инженерную должность. Я благодарен кадровику, который после собеседования направил меня именно на рабочие специальности, потому что за год я прошел все специальности в цехе, начал понимать, что происходит, какие люди там работают. <...> Получив высшее образование, вы будете руководить этими людьми, а чтобы руководить, их надо понять", - рассказал Собянин.

Он отметил, что в Москве в последние годы наблюдается минимальный уровень безработицы. "Количество реально зарегистрированных на бирже труда составляет 0,3%. Это очень мало. Сейчас на 160 тыс. вакансий 25 тыс. зарегистрированных безработных, поэтому считаю, что ситуация вполне благополучная", - сказал мэр.

Центр занятости молодежи был создан в 2016 году, за это время в него обратились более 70 тыс. молодых москвичей, чтобы получить консультацию, пройти профориентационную диагностику, научиться правильно подавать себя работодателям. Специалисты Центра за два года помогли трудоустроить 11,6 тыс. человек.

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