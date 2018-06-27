Специалисты из Италии и Германии приедут в Москву на фестиваль "Архитектурное наследие"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Эксперты в области реставрации из практически всех регионов России, а также из Италии, Нидерландов, Германии и других стран соберутся на первом Всероссийском фестивале с международным участием "Архитектурное наследие", который пройдет 2-5 июля в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС куратор фестиваля Ирина Маркина.

"Едут из Нидерландов, Германии, Италии, Финляндии. Надеюсь, это будет очень полезный разговор", - сказала Маркина. По словам куратора, также заявки на фестиваль прислали практически из всех регионов России.

Маркина отметила, что в рамках деловой программы представлены и реставрационные сообщества, и общественники, и правозащитники, и представители государственных организаций. "Надеюсь, дискуссии дадут импульс для развития основных идей и, может быть, для формирования, доработки законодательных документов в области сохранения памятников. Помогут преодолеть нестыковки, разногласия", - добавила куратор, отметив, что фестиваль будет интересен и людям, которые не являются профессионалами в области архитектуры.

Всероссийский фестиваль с международным участием "Архитектурное наследие" - это мероприятие, освещающее широкий спектр вопросов сохранения и рационального использования памятников архитектуры, исторического ландшафта и градостроительной среды. Фестиваль включает в себя смотры-конкурсы, научные конференции, тематические выставки, демонстрирующие лучшие проектные решения, а также строительные и реставрационные технологии.

Цель фестиваля - собрать на одной площадке лучших специалистов в области изучения, выявления, охраны, научной реставрации, приспособления и регенерации памятников архитектуры и градостроительства.