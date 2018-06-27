Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Специалисты из Италии и Германии приедут в Москву на фестиваль "Архитектурное наследие"

Москва
27 июня, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Кроме того, заявки на мероприятие прислали практически из всех регионов России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Эксперты в области реставрации из практически всех регионов России, а также из Италии, Нидерландов, Германии и других стран соберутся на первом Всероссийском фестивале с международным участием "Архитектурное наследие", который пройдет 2-5 июля в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС куратор фестиваля Ирина Маркина.

"Едут из Нидерландов, Германии, Италии, Финляндии. Надеюсь, это будет очень полезный разговор", - сказала Маркина. По словам куратора, также заявки на фестиваль прислали практически из всех регионов России.

Маркина отметила, что в рамках деловой программы представлены и реставрационные сообщества, и общественники, и правозащитники, и представители государственных организаций. "Надеюсь, дискуссии дадут импульс для развития основных идей и, может быть, для формирования, доработки законодательных документов в области сохранения памятников. Помогут преодолеть нестыковки, разногласия", - добавила куратор, отметив, что фестиваль будет интересен и людям, которые не являются профессионалами в области архитектуры.

Всероссийский фестиваль с международным участием "Архитектурное наследие" - это мероприятие, освещающее широкий спектр вопросов сохранения и рационального использования памятников архитектуры, исторического ландшафта и градостроительной среды. Фестиваль включает в себя смотры-конкурсы, научные конференции, тематические выставки, демонстрирующие лучшие проектные решения, а также строительные и реставрационные технологии.

Цель фестиваля - собрать на одной площадке лучших специалистов в области изучения, выявления, охраны, научной реставрации, приспособления и регенерации памятников архитектуры и градостроительства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Италия Германия Финляндия Нидерланды
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
СМИ: в Египте планируют расследовать причины поражения сборной на ЧМ-2018
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости