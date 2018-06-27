Более половины вопросов к Росреестру Москвы на консультациях в префектурах коснулась дач

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более половины вопросов москвичей в ходе организованных столичным Росреестром с декабря 2017 года консультаций в префектурах и районных управах города коснулись дач и загородных владений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росреестра Москвы.

"Специалисты Росреестра Москвы провели консультации в рамках встреч префектов и глав управ с жителями в десяти административных округах и восьми районах столицы. Практику консультаций в таком формате руководитель управления Игорь Майданов ввел в декабре прошлого года. За шесть месяцев к специалистам Росреестра за разъяснениями юридического и информационного характера уже обратились тысячи человек. В связи с сезоном большая часть обращений касалась дачных вопросов," - пояснили в ведомстве.

Таким образом, столичное подразделение Росреестра поясняло нюансы, которые касаются в том числе недвижимости Новой Москвы, Московской области и других регионов России, где у москвичей есть дачи. Традиционно граждане устно могут обратиться за помощью в ведомственный центр телефонного обслуживания или записаться на личный прием к различным руководителям. Таким образом, организованные специально "дни консультаций" позволяют прийти на встречу к специалисту за оперативной консультацией, показав на месте документы.

Следующие консультации управления по Москве состоятся 27 июня (с 18:00 мск) в префектурах, 4 июля в управе Новопеределкино, 18 июля в ряде управ, 25 июля во всех префектурах. Соответствующая информация с адресами размещена на сайте столичного Росреестра в разделе "Новости".

Частые вопросы

Как пояснили в московском управлении, чаще всего звучали вопросы об определении границ земельного участка, как правильно провести межевание, на каком расстоянии устанавливать забор, что необходимо для оформления дачных построек. Жители интересовались "дачной амнистией" и регистрацией права собственности на загородный дом.

Как сообщалось ранее, отдельные нормы законодательства об амнистии, когда права на индивидуальный жилой дом можно оформить без документов о вводе его в эксплуатацию, заканчивалась 1 марта 2018 года, однако действие данных норм было продлено до 1 марта 2020 года.

Продление на два года упрощенного порядка регистрации объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), известного как "дачная амнистия", связано с разработкой законодательства о постоянном механизме регулирования самовольных построек, ранее сообщил ТАСС глава думского Комитета по государственному строительству и законодательству. Для садоводств упрощенный порядок сохраняется, напомнили в Росреестре.

Помимо регистрации прав и кадастрового учета загородных владений, во всех пунктах консультаций жители интересовались мерами защиты недвижимости от мошенников. Другая часть вопросов коснулась возможности получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости через интернет, восстановления утерянного договора передачи недвижимости в собственность и каким образом возможно исправить реестровую ошибку.

Для ряда районов обозначилась своя специфика в тематике вопросов, отметили в Росреестре Москвы. Так, в ТиНАО (Новая Москва), помимо "дачного" законодательства, граждане интересовались порядком изменения адресов жилых строений. Как разъяснили специалисты Росреестра, для присвоения адреса необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Департамент городского имущества Москвы, распоряжение которого поступит в Росреестр по каналам межведомственного взаимодействия и адрес будет изменен автоматически уже без участия заявителя.

Жителей Восточного административного округа Москвы, который назван "столицей реновации" (здесь сконцентрировано наибольшее число домов под снос, с него началось переселение), чаще других интересовала регистрация недвижимости по программе реновации. В Центральном АО жители спрашивали о регистрации прав собственности на квартиры бывшего ведомственного жилищного фонда, впоследствии переданных городу Москве. В Зеленограде актуален вопрос согласования границ участков, если соседей по участку найти не представляется возможным.