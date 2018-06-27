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Открытие исторической части павильона "Казахстан" на ВДНХ пройдет 29 июня в Москве

Москва
27 июня, 16:22 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 27, июня. /ТАСС

Отмечается, что восстановление павильона было на особом контроле у казахстанского правительства

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АСТАНА, 27 июня. /ТАСС/. Открытие исторической части павильона "Казахстан" на ВДНХ после проведенной полномасштабной реставрации состоится 29 июня в Москве в рамках празднования 20-летия Астаны. Об этом в среду сообщила пресс-служба посольства Казахстана в России.

"Сейчас павильон "Казахстан" переживает самые большие изменения за всю свою историю. Сам процесс восстановления и музеефикации был на особом контроле у правительства Казахстана и непосредственно у первого заместителя премьер- министра Аскара Мамина, а строительные работы проводились при содействии посольства Казахстана в России. Также немаловажно отметить, что финансирование проекта осуществляется за счет внебюджетных средств, выделенных казахстанскими компаниями", - говорится в сообщении.

Отмечено, что экспозиция павильона "Казахстан" (ранее павильон №11 "Металлургия") до 1964 года представляла собой выставку достижений народного хозяйства Казахской ССР, позже - достижений республики в цветной металлургии, нефтегазовой и угледобывающей промышленности. В 2011 году по распоряжению правительства России павильон передан в аренду Казахстану на 50 лет. Однако, чтобы получить проектно-сметную документацию для реставрационных работ, необходимо было найти подлинные чертежи 1950 года в архиве академии наук РФ, а часть - в Казахстане.

"По всем проведенным работам видно, что пришлось многое изменить и тщательно потрудиться над обликом исторической части павильона. В ходе строительных работ был полностью восстановлен фасад, интерьер и скульптурные композиции, также реконструирована гранитная лестница на входе, воссоздан остекленный купол над центральным выставочным залом", - рассказали в посольстве Казахстана.

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