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Количество уголовных дел против предпринимателей в Москве растет

Москва
27 июня, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Прокурор Москвы Владимир Чуриков отметил, что в большинстве случаев речь идет о неуплате налогов и совершении хищений путем мошенничества

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Число уголовных дел, возбужденных в Москве в отношении предпринимателей, увеличивается. Это отмечалось на коллегии столичной прокуратуры по вопросам состояния законности за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности на досудебной стадии уголовного судопроизводства, которое провел прокурор Москвы Владимир Чуриков.

"Как в прошедшем году, так и в истекшем периоде текущего года сохраняется тенденция увеличения количества уголовных дел, возбужденных в отношении предпринимателей", - говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Уголовное преследование субъектов предпринимательской деятельности осуществляется обоснованно, оно в большинстве случаев связано с уклонением от уплаты налогов, невыплатой заработной платы и совершением хищений путем мошенничества, отметили в надзорном ведомстве. "Вместе с тем в работе органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность и предварительное расследование, прокурорами выявляются факты нарушения действующего законодательства при проведении оперативно-разыскных мероприятий, процессуальных проверок, а также незаконного возбуждения уголовных дел, в связи с чем принимаются необходимые меры реагирования", - говорится в сообщении.

Прокурор Москвы отметил, что "стабильное развитие экономики, ее благополучие невозможно без создания системы правовых гарантий для бизнеса и реального обеспечения прав предпринимателей", главная задача прокуратуры - исключить случаи незаконного вмешательства правоохранительных органов в финансово-хозяйственную деятельность предпринимателей и коммерческих организаций, не допускать подмену гражданско-правового спора уголовным преследованием. По результатам обсуждения выработаны дополнительные меры по устранению имеющихся проблем и недостатков.

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