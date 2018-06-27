Мультимедиа арт музей в Москве приглашает посетителей на две новые выставки

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Сразу две новые выставки торжественно открылись в Мультимедиа арт музее в Москве в среду вечером, передает корреспондент ТАСС. На одной из них представлена немецкая экспериментальная фотография 1930-1960 годов, на второй гости музея смогут увидеть ретроспективу программного цикла живописи "Человеческий проект" Керима Рагимова.

"Мы сегодня открываем две замечательные выставки, и они, как ни странно, продолжают тему "Фотобиеннале 2018". Тема - многообразие фотографии", - сказала директор МАММ Ольга Свиблова.

Немецкая экспериментальная фотография

Фотограф известен своими экспериментами с различными фотографическими техниками, такими как: светомонтаж, двойная экспозиция, фотоколлаж и фотомонтаж.

Хаек-Хальке использовал в своих работах технику изготовления фотограмм без использования механической фотокамеры, а также создавал абстракции с помощью различных фотолабораторных методов, например, "проволочный монтаж".

Директор музея подчеркнула, что немецкий фотограф "изобрел все, что можно было изобрести, экспериментируя с техниками фотографии, делая фотограммы, накладывая одни имиджи на другие, экспериментируя с печатью - это чистая красота".

"Человеческий проект" Керима Рагимова

"В ХХ веке люди еще берегли пленку, они думали, что они снимают. Сегодня мы уже вообще не думаем, нажимая на кнопку мобильного телефона, порождая десятки, иногда тысячи имиджей. Сегодня все уходит в облако. Нам кажется, что мы когда-то туда залезем. Керим Рагимов выбирает оттуда то, что ему кажется важным и переводит это в живопись", - отметила директор музея.

В картинах и рисунках, созданных на основе медийных образов, художник представляет анонимные групповые портреты. Он воспроизводит ту или иную сцену, обнаруженную им на страницах массовых изданий. Герои "Человеческого проекта" связаны определенным эмоциональным состоянием - болью, радостью, гневом, гордостью.

"Я ощущаю себя человеком, сигнализирующем о человеческом вовне пространства цивилизации перед концом ее истории. Автором, отрекшимся от авторства этого мемориального послания в пользу его персонажа и героя - человечества", - определяет свое творчество Рагимов.

По словам художника, работы выбираются по принципу: каждая следующая - отрицание предыдущей, чтобы показать крайние, экстремальные рубежи человечества. Базовым критерием отбора является коллекционирование групповых портретов, на которых хотя бы один персонаж смотрит на зрителя. Наряду с живописными полотнами, в экспозиции представлены графические работы, а также выдержки из огромного фотобанка медийных образов, с которыми работает художник.

Керим Рагимов окончил Ленинградское художественное училище им. В. А. Серова. В 2004 году серией Human project представлял Россию на Шанхайской биеннале современного искусства. В 2014 году - участник Европейской биеннале современного искусства Manifesta 10. Работы Рагимова находятся в постоянных коллекциях: Lincoln Foundation (Nebraska), MuHKA Museum (Антверпен), Artphilein Foundation (Лугано), Нового музея (Санкт-Петербург), Культурного фонда Екатерина (Москва), Mudima Foundation (Милан), Sirius Foundation (Италия), Аукционного дома Beyaz Muzayede (Стамбул), многочисленных частных коллекциях Европы и России.

Выставки в МАММ продлятся до 2 сентября.