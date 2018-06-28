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В Музее Победы в Москве открывается выставка портретов жителей Иерусалима

Москва
28 июня, 1:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Выставка будет работать по 27 июля 2018 года

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Выставка "Три религии", где представлены портреты жителей Иерусалима, открывается в Музее Победы на Поклонной горе в Москве в четверг. Об этом сообщила ТАСС куратор выставки Нина Забаровская.

"Мы покажем около 40 работ израильского художника Арие Переля. Уверена, что встреча с работами этого художника поможет многим из нас глубже понять людей других конфессий. Эти полотна наполнены искренней любовью к людям, они раскрывают лучшие черты их характеров. Каждый персонаж этой выставки неповторим", - сказала Забаровская.

Живописец на протяжении нескольких лет создавал серию портретов жителей Иерусалима. Это образы людей разных религий, которых объединяют общие человеческие ценности.

"Своими работами я хотел донести главную мысль: все мы, независимо от вероисповедания, возраста, цвета кожи, несем ответственность за судьбу нашего мира", - отмечает Перель, слова которого приводит пресс-служба музея.

Выставка будет работать по 27 июля 2018 года.

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