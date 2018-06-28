В Московском регионе ожидается жаркая погода

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. 30-градусная жара без осадков ожидается в четверг в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Малооблачно. Без осадков", - говорится в сообщении. Днем воздух в столице прогреется до 27-29 градусов. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - 754 мм ртутного столба.

В ночь на пятницу температура воздуха в Москве опустится до 15-17 градусов. Осадков не ожидается.

В Подмосковье в четверг днем - до 31 градуса, ночью - 12-17 градусов.

Гидрометцентр объявил на 28 июня в Московском регионе желтый уровень опасности из-за высокой пожароопасности.