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Детские технопарки Москвы подготовили образовательную программу на лето

Москва
28 июня, 8:29 UTC+3

Дети смогут обучиться промышленному дизайну, попробуют спроектировать беспилотник, изучат роботостроение, технологии виртуальной и дополненной реальности, ИТ и блокчейн

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Московские технопарки подготовили специальную летнюю программу для юных жителей столицы. Посещать курсы смогут дети от пяти до 17 лет, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

"Летние каникулы в Москве будут еще и познавательными. Детские технопарки как следует подготовились к этому сезону. Они предлагают образовательные программы для ребят от пяти лет. Направления подготовки самые разные: промышленный дизайн, проектирование беспилотников, роботостроение, технологии виртуальной и дополненной реальности, ИТ и даже блокчейн", - приводится на порта комментарий заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной. Отмечается, что все образовательные модули рассчитаны на пять тысяч школьников.

Так, в детском технопарке равных возможностей РГСУ на курсах проекта "Технологические каникулы" юных посетителей ждут интерактивные познавательные программы по биологии, киносъемкам, виртуальной реальности, а также по робототехнике и графическому дизайну. В технопарке "Кулибин ПРО" на протяжении всего лета будут работать десятидневные смены "Роболагеря", а в технопарке "Наукоград" МФЮА в июне проведут курсы для ребят от 12 лет по основам компьютерной грамотности, архитектурному дизайну и созданию элементов умного дома.

Кроме того, "Инжинириум" МГТУ имени Н.Э. Баумана проведет в июне и июле пятидневные смены, которые помогут детям в совершенствовании их инженерно-технических навыков. Детский технопарк "Смарт-парк" подготовил для учащихся 8-10-х классов летнюю школу - "От технологии до программирования".

Всего в Москве 12 детских технопарков, занятия в которых проводятся по более чем 20 направлениям. Узнать подробную программу курсов и записаться можно на сайте столичных технопарков. 

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