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Павильон "Ластоногие" построят в Московском зоопарке для тюленей и моржей

Москва
28 июня, 9:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Строение появится на старой территории неподалеку от павильона "Слоновник"

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Проектное решение

Проектное решение

© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Новый павильон "Ластоногии" с шестью бассейнами начнут строить в Московском зоопарке в 2018 году. Планируется, что туда переселят моржей, нерп и тюленей и белух сообщается в четверг на портале мэра и правительства Москвы.

"В Московском зоопарке построят новый павильон "Ластоногие". Его возведут на старой территории неподалеку от павильона "Слоновник". Это сооружение площадью 5,4 тыс. кв. м, где разместится комплекс из шести бассейнов с эффектом искусственной волны", - говорится в сообщении.

В каждом бассейне создадут эффект искусственной волны, чтобы животные чувствовали себя в естественных условиях.

"Работая над проектом павильона "Ластоногие", мы стремились создать прежде всего наиболее комфортную среду обитания. В связи с этим перед нами стояла задача оснастить вольерный комплекс особыми внутренними помещениями, в которых животные могли бы находиться тогда, когда им нужно побыть вдали от посторонних глаз", - приводятся на портале слова директора зоопарка Светланы Акуловой.

Разработать проект павильона помог немецкий зоолог и директор гамбургского зоопарка Штефан Херинг-Хагенбек. "В зоопарке доктора Хагенбека павильон для ластоногих успешно функционирует и радует посетителей уже много лет", - приводится комментарий главного архитектора столицы Сергея Кузнецова.

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