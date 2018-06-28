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Протяженность Московских центральных диаметров составит 460 км

Москва
28 июня, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

По словам мэра Сергея Собянина, МЦД максимально интегрируют в городскую систему

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Общая протяженность Московских центральных диаметров (МЦД) в столичном регионе составит 460 км, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта.

"У нас появилась идея соединить радиусы пригородного сообщения в диаметры, таким образом, мы получим реальные 460 км наземного метро, которые будут максимально интегрированы в городскую систему, и будут обеспечивать провоз пассажиров в таком же режиме, с такими же тарифами, условиями, как Московское центральное кольцо", - сказал Собянин.

Московские центральные диаметры станут новыми наземными ветками, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Современные поезда будут ходить с интервалами шесть минут в часы пик.

Для первого этапа выбрали два маршрута. Один свяжет Смоленское и Савеловское направления (МЦД Одинцово - Лобня), второй - Курское и Рижское (МЦД Нахабино - Подольск).

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