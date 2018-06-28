Собянин поздравил коллектив НИИ железнодорожного транспорта со 100-летием

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров посетили в четверг Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) и поздравили его сотрудников со 100-летием института, передает корреспондент ТАСС.

"Поздравляю вас со столетием предприятия, очень важного, очень нужного для жителей Москвы. Без вашей работы не было бы ни "Сапсана", ни "Аэроэкспресса", ни Московского центрального кольца, ни нового подвижного состава в метрополитене. Ваша роль огромна, незаменима в развитии транспортного комплекса столицы. От имени москвичей благодарю вас за работу и желаю успехов", - сказал градоначальник и вручил группе сотрудников ВНИИЖТ награды города Москвы.

По его словам, "за минувший век не раз менялось название института, но неизменным оставалась его суть: быть главным научно-исследовательским центром железнодорожной отрасли страны". "Самое главное - вы думаете о комфорте и безопасности пассажиров, о высоком качестве перевозок. О том, чтобы московский транспорт и дальше развивался на основе передовых научно-технических разработок. Спасибо вам", - отметил Собянин.

Главный научный центр Российских железных дорог ВНИИЖТ был учрежден 18 апреля 1918 года. Институт проводит научно-исследовательские, проектно-конструкторские разработки и весь спектр сертификационных испытаний в этой сфере. В состав института входят 17 научных подразделений.

ВНИИЖТ имеет многолетний опыт сотрудничества с железными дорогами Германии, Китая, Польши, США, Финляндии, Франции, Южной Кореи, стран СНГ и Балтии. В частности, в рамках сотрудничества с зарубежными компаниями институт провел большую работу по испытаниям и сертификации высокоскоростного поезда "Сапсан", участвует в реализации скоростного движения пассажирских поездов на линии Санкт-Петербург - Хельсинки.