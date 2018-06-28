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Участок метро от "Киевской" до "Кунцевской" в Москве закроют на выходные

Москва
28 июня, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Между станциями будут следовать компенсационные автобусы

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Движение поездов на участке Филевской линии между "Киевской" и "Кунцевской" будет приостановлено 30 июня и 1 июля в связи с проведением ремонтных работ. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

"В субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты на вход и выход станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская", - говорится в сообщении. Отмечается, что в обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 2 июля, в 05:30 мск.

"На время закрытия наземного участка Филерской линии компенсационные автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" - они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская", - говорится в сообщении. Второй маршрут КМ2 обеспечит проезд между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Оба компенсационных маршрута будут работать с 05:00 до 02:00 с интервалами две минуты.

На станциях "Киевская", "Кунцевская" и "Александровский Сад" пассажирам будут помогать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена.

Филевская линия - одна из старейших в метро столицы. Станции ее наземного участка были открыты порядка 60 лет назад. Как отмечается в сообщении, провести работы без временной приостановки движения поездов невозможно.

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