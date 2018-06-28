Власти Москвы и Подмосковья договорились о бесплатном проезде на транспорте для льготников

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Москвы и Московской области подписали соглашение о бесплатном проезде на общественном транспорте для льготников, проживающих в этих регионах. Документ опубликован в четверг на информационном портале мэра Москвы.

"Правительство Московской области обеспечивает бесплатный проезд отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в городе Москве и указанных в приложении 1 к настоящему соглашению, на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области (автобус, трамвай, троллейбус) по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам. <...> Правительство Москвы обеспечивает бесплатный проезд отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области и указанных в приложении 2 к настоящему соглашению, на автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок пассажиров", - говорится в сообщении.

В перечень льготных категорий входят участники Великой Отечественной войны и боевых действий, узники концлагерей, инвалиды, пенсионеры члены многодетных семей, дети сироты и некоторые другие категории.