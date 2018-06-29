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Грозы и дожди ожидают москвичей в выходные и первые дни июля

Москва
29 июня, 5:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

При этом в Гидрометцентре отметили, что в столице сохранится жаркая погода

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Грозы и дожди ожидают москвичей в ближайшие выходные и в первые дни июля. Об этом ТАСС в пятницу сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В субботу, 30 июня, в Москве будет жарко, 26-28 градусов тепла, но ожидаются довольно сильные дожди с грозами, а также ветер с порывами до 15-20 м/с. В воскресенье, 1 июля, ситуация похожая - 25-27 градусов, дожди с грозами и сильный ветер", - сказала она.

В начале рабочей недели дожди не прекратятся. В понедельник, 2 июля, ожидаются 21-26 градусов тепла и кратковременные осадки.

Во вторник, 3 июля, москвичей ждет 19-24 градуса тепла и небольшой дождь.

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