Грозы и дожди ожидают москвичей в выходные и первые дни июля

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Грозы и дожди ожидают москвичей в ближайшие выходные и в первые дни июля. Об этом ТАСС в пятницу сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В субботу, 30 июня, в Москве будет жарко, 26-28 градусов тепла, но ожидаются довольно сильные дожди с грозами, а также ветер с порывами до 15-20 м/с. В воскресенье, 1 июля, ситуация похожая - 25-27 градусов, дожди с грозами и сильный ветер", - сказала она.

В начале рабочей недели дожди не прекратятся. В понедельник, 2 июля, ожидаются 21-26 градусов тепла и кратковременные осадки.

Во вторник, 3 июля, москвичей ждет 19-24 градуса тепла и небольшой дождь.