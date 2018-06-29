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В Московском регионе в пятницу ожидается до 30 градусов жары без осадков

Москва
29 июня, 7:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В ночь на субботу температура воздуха в Москве опустится до 17-19 градусов

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Тридцатиградусная жара без осадков ожидается в пятницу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Без осадков", - говорится в сообщении. Днем воздух в столице прогреется до 28-30 градусов. Ветер южной четверти 4-9 м/с. Атмосферное давление - 750 мм ртутного столба.

В ночь на субботу температура воздуха в Москве опустится до 17-19 градусов. Осадков не ожидается.

В Подмосковье в пятницу днем - до 30 градусов, ночью - 14-19 градусов.

Гидрометцентр объявил на 30 июня в Московском регионе желтый уровень опасности из-за высокой пожароопасности.

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