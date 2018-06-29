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Власти Москвы пообещали сохранить все объекты культурного наследия вблизи МЦД

Москва
29 июня, 9:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Лука

Руководитель Департамента культурного наследия Москвы напомнил, что и при строительстве МЦК все 80 культурных объектов не пострадали

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МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Лука/. Все объекты культурного наследия, проходящие вблизи Московских центральных диаметров (МЦД) или так называемого наземного метро, при проектировании и строительстве новых магистралей будут сохранены. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Сейчас ведется подготовка к запуску МЦД. Надо сказать, что при проектировании новой железнодорожной магистрали ни один объект культурного наследия не пострадает", - сказал он.

Емельянов отметил, что при реконструкции Московской окружной железной дороги, больше известной как Московское центральное кольцо (МЦК), также были сохранены все 80 объектов культурного наследия, встречающиеся по пути следования магистрали.

"Сохранились целые ансамбли станций. Что важно, при проектировании Московской окружной железной дороги нам удалось убедить наших коллег разместить транспортно- пересадочные узлы на новых местах, не разрушая старые станции. В итоге все, вплоть до трансформаторных будок, сохранило свой исторический облик. Это удачный пример, когда город сохраняет самое ценное и при этом развивается дальше", - подчеркнул собеседник агентства.

Московские центральные диаметры свяжут столицу с областью и позволят сократить время в пути. Для пассажиров введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. В часы пик интервал движения поездов составит пять-шесть минут. МЦД сделает транспорт доступнее для 2,3 млн человек. Два первых диаметра - от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска - запустят уже в следующем году.

МЦД будут интегрированы с другими видами железнодорожного транспорта. С диаметра от Одинцово до Лобни пассажиры смогут сделать 11 пересадок на метро, две - на МЦК и две - на радиальные ж/д направления. На линии от Нахабино до Подольска будет 13 пересадок на метро, шесть - на радиальные ж/д направления и две на МЦК.

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