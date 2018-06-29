В Новой Москве построят более 10 медицинских объектов в ближайшие годы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 10 объектов медицины планируется построить в Новой Москве в ближайшие годы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра новой подстанции скорой помощи в Троицке.

"Мы за последние годы построили около десятка поликлиник. В ближайшие годы мы построим еще 13 объектов медицины, включая крупнейший в Москве и в России медицинский центр в Коммунарке. В этом году первая очередь его будет построена. Это огромный комплекс, который включает в себя и диагностический центр, роддом, клинику, так что по медицинскому обслуживанию Новая Москва не будет хуже, чем в старых границах столицы", - сказал Собянин.

По его словам, на присоединенной территории стало больше возможностей оказывать услуги скорой помощи.

"Все округа вы не закроете, необходимо строить такие же подстанции в других населенных пунктах. В ближайшие годы мы построим еще четыре новые подстанции и небольшие пункты скорой помощи, всю территорию мы равномерно закроем объектами скорой помощи, чтобы все жители Новой Москвы получили возможность воспользоваться медицинской помощью минута в минуту и качественно", - отметил мэр.