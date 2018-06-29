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Собянин открыл движение по новой дороге в Новомосковском округе

Москва
29 июня, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Длина новой дороги от Южного Бутова до Киевского шоссе и далее до Минского шоссе составляет 30 км

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу запустил движение по новой дороге от Южного Бутова до Киевского шоссе и далее до Минского шоссе длиною 30 км.

"Построили новую дорогу от Бутова до Киевского шоссе и далее до Минского шоссе, это хорошая магистраль длиною 30 км. Все это восстановили, сделали новые дороги, освещение, тротуары, получилась новая связка. Мы и дальше будем развивать Новую Москву. В этом году сдадим участок Калужского шоссе до Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), и участок ЦКАД будет уже в следующем году, так что вы получите выезд на еще одну кольцевую дорогу", - сказал мэр.

Также планируется построить около 200 км новых дорог, которые соединят Бутово с другими территориями Новой Москвы.

Собянин добавил, что строительство метро от Саларьева до Коммунарки позволит разгрузить станции метро в Южном Бутове. "Еще одна ветка пойдет от Большой кольцевой [линии], она также зайдет в Коммунарку, то есть там три ветки сойдутся. Дальше она будет продолжаться до Троицка", - уточнил он.

По словам мэра, в этом году также запустят первый участок автодороги Солнцево - Бутово - Видное. "Первый этап мы закончим в этом году. Может, в ноябре или декабре, там полным ходом идет строительство", - отметил он, добавив, что второй этап автодороги будет построен в течение двух- трех лет.

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