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Собянин осмотрел новую частную школу в Новой Москве

Москва
29 июня, 14:34 UTC+3

Мэр отметил важность появления таких частных школ, как "Летово" в поселении Сосенское

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел новую частную школу-пансион "Летово" в поселении Сосенское в ТиНАО.

"Очень важно, когда появляются такие частные школы, новые технологии, новый прорыв. Я думаю, что многие международные технологии будут применены и в этой школе. И, конечно, это будет разнообразие в нашей образовательной среде, которое дает толчок не только частным, но и государственным школам", - сказал мэр.

Он поблагодарил основателя школы Вадима Мошковича за серьезный и интересный проект. "Я знаю, что вы вложили свои финансовые ресурсы для этого проекта, так что значительная часть учащихся будет финансироваться за счет благотворительного фонда, это тоже немаловажно. Успехов!" - добавил мэр.

Собянин осмотрел здание школы, посетил спортивный зал, бассейн, кабинет физики и столовую.

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