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Власти Москвы планируют завершить реставрацию здания Наркомзема к концу 2018 года

Москва
29 июня, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Работы начались в конце прошлого года

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Здание Наркомзема

Здание Наркомзема

© Ludvig14/CC BY-SA 4.0 from Wikimedia Commons

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Работы по возвращению исторического облика построенного архитектором Алексеем Щусевым зданию Наркомзема, где сейчас располагается Министерство сельского хозяйства РФ, предполагается завершить к концу 2018 года, говорится в опубликованном в пятницу сообщении Мосгорнаследия.

"Продолжается реставрация объекта культурного наследия "Здание Наркомзема" (1928-1933), расположенного по адресу: ул. Садовая-Спасская, д. 11/1. Работы здесь планируется завершить к концу 2018 года", - говорится в сообщении.

Здание Наркомата земледелия на Садовой-Спасской - памятник в стиле позднего конструктивизма. Работы по реставрации здания начались в конце 2017 года. Прежде всего планируется восстановить фасады: исторический цвет, штукатурное покрытие. Будет отремонтирована кровля, в здании заменят все окна - теперь они будут одинаковыми, их подобрали в соответствии с историческими чертежами.

История здания началась с конца 1920-х годов, когда был объявлен закрытый конкурс с участием архитекторов Бориса Великовского, Александра Гринберга, Ильи Голосова, Иллариона Иванов-Щица, Леонида Чернышева и Алексея Щусева. Подряд на проектирование получил Щусев. Здание было построено специально для размещения Народного комиссариата земледелия СССР, которому на смену пришло сначала Министерство сельского хозяйства СССР, а потом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

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