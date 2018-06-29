Власти Москвы планируют завершить реставрацию здания Наркомзема к концу 2018 года

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Работы по возвращению исторического облика построенного архитектором Алексеем Щусевым зданию Наркомзема, где сейчас располагается Министерство сельского хозяйства РФ, предполагается завершить к концу 2018 года, говорится в опубликованном в пятницу сообщении Мосгорнаследия.

"Продолжается реставрация объекта культурного наследия "Здание Наркомзема" (1928-1933), расположенного по адресу: ул. Садовая-Спасская, д. 11/1. Работы здесь планируется завершить к концу 2018 года", - говорится в сообщении.

Здание Наркомата земледелия на Садовой-Спасской - памятник в стиле позднего конструктивизма. Работы по реставрации здания начались в конце 2017 года. Прежде всего планируется восстановить фасады: исторический цвет, штукатурное покрытие. Будет отремонтирована кровля, в здании заменят все окна - теперь они будут одинаковыми, их подобрали в соответствии с историческими чертежами.

История здания началась с конца 1920-х годов, когда был объявлен закрытый конкурс с участием архитекторов Бориса Великовского, Александра Гринберга, Ильи Голосова, Иллариона Иванов-Щица, Леонида Чернышева и Алексея Щусева. Подряд на проектирование получил Щусев. Здание было построено специально для размещения Народного комиссариата земледелия СССР, которому на смену пришло сначала Министерство сельского хозяйства СССР, а потом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.