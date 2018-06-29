Застройщик в Москве выплатит более 1 млрд рублей ущерба за загрязнение окружающей среды

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Прокуратура добилась в суде возмещения московской компанией-застройщиком более 1 млрд рублей ущерба, причиненного окружающей среде.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, была проведена проверка исполнения требований природоохранного законодательства при использовании земельного участка ООО "Проектный оператор "Былово". "В ходе проверки установлено, что на земельном участке площадью более 44,5 тыс. кв. м. производился завоз, складирование и планировка навалов котлованных грунтов без соответствующей разрешительной документации", - сообщили в прокуратуре.

По данному факту старший госинспектор в области охраны окружающей среды департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы рассчитал ущерб окружающей среде в связи с размещением строительных грунтов на земельном участке. Прокуратура Троицкого административного округа Москвы направила в суд исковое заявление к ООО "Проектный оператор "Былово" о возмещении в пользу государства вреда, причиненного экологии района, на 1 млрд 343 млн рублей. "Решением Троицкого районного суда Москвы требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Его исполнение находится на контроле", - сообщили в прокуратуре.