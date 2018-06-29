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Собянин пообещал увеличить вдвое субсидии фермерам Новой Москвы на 2019-2021 годы

Москва
29 июня, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Деньги направят на закупку техники, минеральных удобрений, племенного скота и реализацию молока

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Москвы предусмотрели увеличение ежегодных субсидий фермерам Новой Москвы вдвое на 2019-2021 годы по сравнению с 2018 годом - до 248 млн рублей ежегодно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В 2012-2017 годах из городского бюджета на [поддержку агропредприятий Новой Москвы] было выделено 469 млн рублей. В этом году предусмотрено 124 млн рублей. По просьбе сельхозтоваропроизводителей на 2019-2021 годы мэрия готова увеличить эту сумму в два раза - до 248 млн рублей ежегодно в течение этих трех лет. То есть суммарно будет направлено 744 млн рублей", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам объезда мэром столиц Сергеем Собяниным агропредприятий города.

Средства пойдут на закупку техники, минеральных удобрений, племенного скота и реализацию молока.

"Когда-то на территории Москвы работали многочисленные сельхозпредприятия, по мере роста города они исчезли. Но после расширения границ города (присоединение Новой Москвы 1 июля 2012 года - прим. ТАСС) Москва вновь стал регионом сельхозпроизводства. Сегодня на территории Троицкого и Новомосковского административных округов действуют порядка 650 товаропроизводителей, в том числе фермерские и подсобные хозяйства," - приводит пресс-служба слова мэра.

Агропредприятия города сейчас поставляют в столицу 85,3 тыс. тонн продовольствия в год. При этом особую роль играет производство молока, на этот продукт приходится почти треть всего объема поставок - 29 тыс. тонн. По данным материалов мэрии, за шесть лет в появилось в общей сложности более 100 тыс. мест приложения труда в агросфере города.

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