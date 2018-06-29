Московские власти просят владельцев кафе в субботу закрыть летние веранды из-за непогоды

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Московские власти просят администрации кафе и ресторанов в субботу закрыть летние веранды из-за непогоды. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба городского департамента торговли и услуг.

"От лица столичного департамента торговли и услуг, в связи предупреждением Гидрометцентра России о том, что в столице 30 июня ожидается сильный ветер, дождь, а в некоторых районах возможна гроза, просим вас принять меры по прекращению эксплуатации летних веранд. Также необходимо укрепить маркизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты", - говорится в сообщении.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в субботу в Москве ожидается жара до 28 градусов и грозы с порывами ветра до 20 м/с, возможен град. Ранее сообщалось, что столичные власти приостановили работу фан-зоны чемпионата мира по футболу 30 июня из-за непогоды.