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В Москве объявили второй конкурс на закупку поездов для МЦД

Москва
29 июня, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Победитель конкурса должен будет поставить 15 составов из семи вагонов, сумма контракта - 10,7 млрд рублей

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) объявила второй конкурс на закупку электропоездов для перевозки пассажиров по Московским центральным диаметрам (МЦД). Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании, победитель конкурса должен будет поставить 15 составов из семи вагонов, сумма контракта - 10,7 млрд рублей.

Ранее компания подписала контракт с ОАО "Тверской вагоностроительный завод" на поставку 23 составов по пять вагонов для МЦД. Договор на 11,7 млрд рублей был подписан по итогам проведения открытого конкурса. Поставка должна быть осуществлена в течение 2018 года.

"Количество и составность поездов определены согласно планируемому объему пассажиропотока на этапе запуска МЦД. Сумма контракта - 10,7 млрд рублей. Согласно конкурсной документации подвижной состав должен быть новым, адаптированным для городского движения, иметь бестамбурную компоновку, широкие двери, современные климатические системы", - уточнили в пресс-службе.

Московские центральные диаметры по сути станут новыми наземными ветками, которые свяжут столицу с областью. Для пассажиров организуют удобные пересадки на другие виды транспорта, введут единую билетную систему, сервисы и навигацию. Современные поезда будут ходить с интервалами шесть минут в часы пик.

МЦД сделает транспорт доступнее для 2,3 млн человек. Два первых диаметра - от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска - запустят в 2019 году.

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