Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Синоптики предупредили о грозовом дожде в Москве

Москва
30 июня, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Порывы ветра могут достигнуть 20 м/с

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Гроза и дождь ожидаются в Москве 30 июня. Об этом ТАСС в субботу сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В субботу, 30 июня, в Москве будет жарко, 26-28 градусов тепла, но ожидаются довольно сильные дожди с грозами, а также ветер с порывами до 15-20 м/с. В некоторых районах возможен град", - сказала она.

В начале рабочей недели дожди не прекратятся. В понедельник, 2 июля, ожидаются 21-26 градусов тепла и кратковременные осадки.

Во вторник, 3 июля, москвичей ждет 19-24 градуса тепла и небольшой дождь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года
5
WP: Пентагон рассматривает возможность передислокации своих войск из Германии
6
Guardian: в Мозамбике завершили обследование "затерянного мира"
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости