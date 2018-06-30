Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строительство жилых домов по реновации началось на месте бывшего Черкизовского рынка

Москва
30 июня, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

До конца 2018 года власти планируют переселить 10 тыс. жителей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. В Москве на территории бывшего Черкизовского рынка начали строить дома в рамках городской программы реновации. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

СПЕЦПРОЕКТ

Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками

Как получить пять комнат вместо одной квартиры в хрущевке и переехать в новостройку из ветхого дома

Ранее Хуснуллин заявлял, что власти Москвы планируют в 2018 году строить жилье в рамках реновации на месте бывшего Черкизовского рынка.

"Уже первую очередь (жилья в рамках реновации на месте бывшего Черкизовского рынка) начали строить. Там будет хорошее стартовое жилье", - сказал он.

В конце мая власти Москвы заявляли о том, что первая ветхая пятиэтажка будет снесена в рамках программы реновации в Москве до конца 2018 года. Финансирование на программу реновации на сегодня составляет порядка 400 млрд рублей. До конца 2018 года планируется переселить 10 тыс. жителей. Для этих целей власти Москвы запланировали ввести порядка 30 домов для переселения участников реновации из 43 пятиэтажек.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реновация
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года
5
WP: Пентагон рассматривает возможность передислокации своих войск из Германии
6
Guardian: в Мозамбике завершили обследование "затерянного мира"
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости