Строительство жилых домов по реновации началось на месте бывшего Черкизовского рынка

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. В Москве на территории бывшего Черкизовского рынка начали строить дома в рамках городской программы реновации. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

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Ранее Хуснуллин заявлял, что власти Москвы планируют в 2018 году строить жилье в рамках реновации на месте бывшего Черкизовского рынка.

"Уже первую очередь (жилья в рамках реновации на месте бывшего Черкизовского рынка) начали строить. Там будет хорошее стартовое жилье", - сказал он.

В конце мая власти Москвы заявляли о том, что первая ветхая пятиэтажка будет снесена в рамках программы реновации в Москве до конца 2018 года. Финансирование на программу реновации на сегодня составляет порядка 400 млрд рублей. До конца 2018 года планируется переселить 10 тыс. жителей. Для этих целей власти Москвы запланировали ввести порядка 30 домов для переселения участников реновации из 43 пятиэтажек.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых - пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в Москве.