Собянин сообщил, что за последние годы реконструировали более 60 зданий райотделов полиции

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Более 60 зданий районных отделов полиции были отремонтированы за последние несколько лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, осмотрев новое здание отдела МВД России по району Гольяново на Байкальской улице на востоке столицы, где пообщался с его сотрудниками.

"В ближайшие годы мы построим еще десяток новых зданий районных отделов внутренних дел. Надеюсь, что вам будет работать более комфортно и вы будете более эффективно выполнять те функции, которые на вас возложены", - сказал Собянин, поздравляя сотрудников с новосельем.

Он отметил, что многие здания ОВД физически и морально устарели, "не приспособлены к новым требованиям". В связи с этим, рассказал мэр Москвы, за последние несколько лет были реконструированы более 60 зданий районных отделов полиции.

"Ваше здание тоже пытались реконструировать, ничего не получилось, так что снесли и построили заново", - сказал он. Отделение милиции № 65 по району Гольяново располагалось в небольшом здании среди жилой застройки по Уральской улице Несколько лет назад в связи с расширением функций и увеличением штата сотрудников было принято решение о реконструкции здания и пристройке к нему нового пятиэтажного корпуса.

Однако по итогам обследования несущих и ограждающих конструкций, а также в связи с износом инженерного оборудования, было установлено, что реконструкция нецелесообразна. В итоге приняли решение снести старый и построить новый райотдел полиции по району Гольяново на Байкальской улице.

Всего в 2018 году планируют завершить строительство пяти зданий ОВД, повести капитальный ремонт и благоустройство еще девяти зданий отделов внутренних дел.