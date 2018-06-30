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Собянин утвердил планировку ТПУ "Рассказовка" в Новой Москве

Москва
30 июня, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Там построят жилые дома, детские сады, торговый центр и парковку

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил планировку транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рассказовка" в ТиНАО. На территории ТПУ построят жилые дома, здания дошкольного учреждения, а также парковки и многофункциональный торговый центр. Соответствующее постановление размещено на портале мэра и правительства Москвы.

"Утвердить проект планировки территории транспортно- пересадочного узла "Рассказовка", - говорится в документе. Общая площадь территории подготовки проекта ТПУ составит 37,37 га.

Согласно проекту, на территории "Рассказовки" планируется строительство жилых объектов, а также зданий общественного и торгового назначения. В частности, на территории ТПУ расположится высотное здание на площади более 77 тыс. кв. м, высотный жилой комплекс с парковкой общей площадью более 202 тыс. кв. м, а также многоуровневые парковки и здания дошкольного образовательного учреждения.

Там также построят многофункциональный торговый центр, а также здание для отдыха локомотивных бригад и здание конечной станции наземного транспорта.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил, что на базе пяти ТПУ на новом участке Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" построят более 550 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, в том числе жилья.

Инфографика Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро

Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро

На участке желтой ветки метро от "Раменок" до "Рассказовки" разместят семь станций общей протяженностью 14,2 км.

 

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