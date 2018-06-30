Северо-восточный участок БКЛ могут открыть в 2021 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с шестью станциями могут запустить в 2021 году. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Сейчас идет активное строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро. Здесь расположено шесть станций - "Шереметьевская", "Ржевская", "Стромынка", "Рубцовская", "Лефортово" и "Авиамоторная". Это участок планируется запустить 2021 году", - сказал он.

Большая кольцевая линия (рабочее название - Третий пересадочный контур) - строящаяся новая линия Московского метрополитена. На схеме метро линия обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. В будущем она, как ожидается, включит в себя Каховскую линию.

По завершении строительства в 2020-2021 годах она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве - после Кольцевой и МЦК.