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ВДНХ и парк "Останкино" закроют с 15 часов из-за непогоды

Москва
30 июня, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Все купленные билеты обещают компенсировать

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Территория ВДНХ и парк "Останкино" будут закрыты в субботу после 15:00 мск в связи с надвигающейся на Москву грозой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВДНХ.

"30 июня с 15:00 мск в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями территория ВДНХ будет закрыта, включая парк "Останкино". Все запланированные мероприятия отменены", - говорится в сообщении. Отмечается, что купленные билеты будут компенсированы.

Как сообщили в пресс-службе, закрытие ВДНХ связано с тем, что на территории выставочного комплекса в настоящий момент проводится большое количество ремонтных и реставрационных работ, выполнять которые становится сложнее из-за неблагоприятных погодных условий.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в субботу в Москве ожидается жара до 28 градусов и грозы с порывами ветра до 20 м/с, возможен град. В субботу 30 июня в 15:00 мск также закроется Московский зоопарк. Кроме того, из-за надвигающейся непогоды столичные власти приостановили работу фан-зоны чемпионата мира по футболу, а также попросили владельцев кафе на время закрыть летние веранды.

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