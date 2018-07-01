ГУ МЧС Москвы отменило экстренное предупреждение о дожде с грозой в воскресенье

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сильного дождя с грозой, града и шквального ветра в воскресенье, 1 июля, в Москве не ожидается. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Главного управления МЧС, экстренное предупреждение о плохой погоде 1 июля отменено.

"По прогнозу синоптиков Росгидромета, 1 июля в Москве сильного дождя, грозы, града, шквалистого усиления ветра до 17-22 м/с не ожидается. Ожидается временами небольшой дождь", - сказал собеседник агентства.

Ранее ГУ МЧС по Москве продлило до конца выходных экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом.