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ГУ МЧС Москвы отменило экстренное предупреждение о дожде с грозой в воскресенье

Москва
1 июля, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Синоптики прогнозируют временами небольшой дождь

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Сильного дождя с грозой, града и шквального ветра в воскресенье, 1 июля, в Москве не ожидается. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Главного управления МЧС, экстренное предупреждение о плохой погоде 1 июля отменено.

"По прогнозу синоптиков Росгидромета, 1 июля в Москве сильного дождя, грозы, града, шквалистого усиления ветра до 17-22 м/с не ожидается. Ожидается временами небольшой дождь", - сказал собеседник агентства.

Ранее ГУ МЧС по Москве продлило до конца выходных экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом.

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