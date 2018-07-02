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В промзоне "Курьяново" в Москве планируют построить технопарк

Москва
2 июля, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

В настоящее время на территории столицы работают 33 технопарка

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Новый технопарк планируется построить в промзоне Москвы "Курьяново", сообщила в понедельник пресс-служба городского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Как отмечается в материалах, градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, 28 июня приняла решение внести изменения в правила землепользования (ПЗЗ) в отношении территории производственной зоны № 57 "Курьяново" (Юго-Восточный административный округ).

"Проект изменений в ПЗЗ предполагает присвоение земельным участкам, входящим в территорию со статусом КРТ (под комплексное развитие территорий - прим. ТАСС) № 28, 29, 31, дополнительного вида разрешенного использования "бизнес-инкубатор, технопарк", в территорию со статусом КРТ № 30 - "бизнес-инкубатор, технопарк; производство", - говорится в сообщении.

Проект изменений в правила землепользования будет вынесен на публичные слушания.

На территории Москвы действуют 33 технопарка, где работают порядка 1,7 тыс. высокотехнологичных компаний. В планах строительство еще семи технопарков.

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