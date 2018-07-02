Власти Москвы и Подмосковья обсуждают вопрос бесплатного проезда пенсионеров в электричках

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Москвы и Московской области ведут переговоры о возможности бесплатного проезда пенсионеров в пригородном железнодорожном транспорте, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы занимаемся этим вопросом совместно с правительством Московской области. Действительно, такие вопросы задают наши пенсионеры, которые ездят на дачи к себе, которые расположены в Московской области", - рассказал Собянин на встрече с коллективом международного аэропорта Внуково, который отмечает свое 77-летие.

Один из сотрудников аэропорта задал мэру вопрос о том, действительно ли с 1 августа пенсионеры получат право бесплатного проезда в пригородных электричках.По

Мэр Москвы пояснил, что в настоящее время ведутся расчеты. "Выверим это, и буквально в скором времени примем решение, взвешенное", - подчеркнул Собянин.

По его мнению, этот вопрос сложный. "Мы не можем принять решение для своих пенсионеров, не приняв решение для пенсионеров Подмосковья. Дайте нам небольшое время", - добавил Собянин.