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Власти Москвы и Подмосковья обсуждают вопрос бесплатного проезда пенсионеров в электричках

Москва
2 июля, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

По словам столичного мэра Сергея Собянина, окончательное решение будет принято в ближайшее время

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© Павел Головкин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Москвы и Московской области ведут переговоры о возможности бесплатного проезда пенсионеров в пригородном железнодорожном транспорте, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы занимаемся этим вопросом совместно с правительством Московской области. Действительно, такие вопросы задают наши пенсионеры, которые ездят на дачи к себе, которые расположены в Московской области", - рассказал Собянин на встрече с коллективом международного аэропорта Внуково, который отмечает свое 77-летие.

Один из сотрудников аэропорта задал мэру вопрос о том, действительно ли с 1 августа пенсионеры получат право бесплатного проезда в пригородных электричках.По 

Мэр Москвы пояснил, что в настоящее время ведутся расчеты. "Выверим это, и буквально в скором времени примем решение, взвешенное", - подчеркнул Собянин.

По его мнению, этот вопрос сложный. "Мы не можем принять решение для своих пенсионеров, не приняв решение для пенсионеров Подмосковья. Дайте нам небольшое время", - добавил Собянин.

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