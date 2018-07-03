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Во вторник в Москве ожидается до 22 градусов тепла

Москва
3 июля, 7:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В некоторых районах пройдут кратковременные дожди

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Кратковременные дожди и до 22 градусов тепла ожидаются во вторник в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь", - говорится в сообщении. Днем воздух в столице прогреется до 20-22 градусов.

По прогнозам синоптиков, ветер во вторник будет теплый, южной четверти, 5-10 м/с. Атмосферное давление - 747 мм ртутного столба.

В ночь на среду температура воздуха в Москве опустится до 12-14 градусов. Осадков не ожидается.

В Подмосковье во вторник днем - до 24 градусов, ночью - 9-14 градусов.

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