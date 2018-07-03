К 2029 году Москва отремонтирует и построит 400 км дорог к подмосковным СНТ

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Дорожные службы отремонтируют и построят в совокупности более 400 км дорог к дачным и садовым товариществам Московской области до 2020 года за счет средств столицы в рамках совместного проекта города и Подмосковья. Об этом сообщили в среду в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы выделит 3,3 млрд рублей до 2020 года на развитие дорожной сети к садовым некоммерческим товариществам (СНТ) в Подмосковье. Ежегодно предполагается выделять порядка 1 млрд рублей на эти цели. По словам вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, будет построено не менее 100 км новых дорог.

"Всего к концу 2020 года планируется построить и отремонтировать свыше 400 км таких дорог", - процитировали в пресс-службе руководителя департамента Владимира Жидкина.

По данным пресс-службы, в 2018 году из городского бюджета направят 1 млрд рублей на реконструкцию порядка 150-160 км дорог. "Эти километры обеспечат нормальный подъезд, в том числе и общественного транспорта, к почти 95 тыс. садовых участков, причем более 65 тыс. участков из них принадлежат москвичам", - отметили в департаменте.

Мэр Москвы Сергей Собянин в середине мая заявил, что Москва в 2018 и 2019 годах перечислит Подмосковью более 1,5 млрд рублей на развитие и строительство дорог у садовых некоммерческих товариществ. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью ТАСС рассказал, что Москва и Подмосковье сформируют общий бюджет на строительство дорог до садовых товариществ в Подмосковье, а также на их газификацию, электрификацию и обеспечение водой. Ежегодный размер финансирования составит 5 млрд рублей.